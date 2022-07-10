В Британии призвали к наращиванию военной мощи страны Daily Telegraph: в Британии призвали к наращиванию военной мощи страны

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Головной корабль типа «Королева Елизавета»

Объявившие о своём желании занять кресло премьер-министра Британии министр финансов Надим Захави, глава Минтранса Грант Шэппс и экс-руководитель внешнеполитического ведомства Джереми Хант выступают за увеличение военных расходов, пишет газета The Daily Telegraph. В материале издания сообщается, что Шэппс планирует увеличить военные расходы до 3% ВВП. Такую же цифру назвал и Джереми Хант, но добавил, что хочет выделить на программы по оказанию гуманитарной помощи беднейшим странам мира 4% ВВП.

Шэппс выступил за увеличение численности личного состава вооружённых сил и наращивание производства современных типов оружия. Он указал на необходимость принятия на вооружение дополнительного числа истребителей и военных кораблей из-за событий на Украине, — сказано в публикации.

Глава Министерства финансов Надим Захави также выступает за увеличение военных расходов.

Член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер ранее заявил, что экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55%, неосуществима из-за антироссийских санкций. Он отметил, что руководители европейских стран уже признаются в том, что для реализации своих планов требуются более реалистичные цели. В настоящее время, по его словам, Европа вредит самой себе, так как на фоне кризиса энергоресурсов сокращаются рабочие места.