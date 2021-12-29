В Белом доме назвали время телефонного разговора Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов Соединённых Штатов Джо Байдена и РФ Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23:30 по московскому времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома. Как ожидается американский лидер расскажет российскому коллеге о наличии дипломатических возможностей для снижения напряжённости вокруг Украины.

Президент Байден проведёт телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии, в 03:30 по полудню (23:30 мск), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом 30 декабря пройдёт по инициативе Москвы. По крайней мере запрос на диалог был сделан с российской стороны, заявил представитель администрации Белого дома.

Президент США Джо Байден расскажет российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряжённости вокруг Украины. Вопрос — проявит ли Москва к этому интерес, заявил представитель администрации Белого дома.

Он добавил, что на случай обострения ситуации на Украине разработаны планы усиления НАТО и его союзников. Речь идёт в том числе о дополнительных поставках вооружения Киеву.