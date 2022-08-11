В Австралии кенгуру попытался штурмом взять посольство России

Фото: unsplash.com

На территорию посольства России в Австралии попытался проникнуть кенгуру, сообщается в Telegram-канале дипмиссии. Момент «штурма» был снят камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, как животное прыгает вдоль ограды посольства, а затем старается пролезть между прутьями. После двух неудачных попыток кенгуру продолжил свой путь.

Сегодня система видеонаблюдения посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал, — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе медведь, лишившийся в результате ландшафтных пожаров берлоги, несколько раз выходил к лагерю спасателей на берегу реки Радом. Во время его визитов пожарные прятались в охотничьем домике, откуда наблюдали как хищник лакомится их консервами и оладьями.