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В Австралии 54-летняя женщина решила выносить ребёнка для своей дочери

20:18, 13 ноября 2021
В Австралии 54-летняя женщина решила выносить ребёнка для своей дочери Фото: pixabay.com
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В Австралии 54-летняя женщина решила выносить ребёнка для своей дочери, пишет британский таблоид The Sun.

Сама дочь по медицинским показаниям выносить ребёнка не может, а у суррогатной матери произошёл выкидыш. Потому эту роль по вынашиванию ребёнка взяла на себя мать женщины, которая фактически беременна собственным внуком. 

Роды должны пройти в январе, сейчас женщина активна и хорошо себя чувствует. 

Ранее замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболевание коронавирусом и последствия от него могут стать причиной проблем с репродуктивной функцией. В то же время при вакцинации против COVID-19 шанс родить здоровых детей существенно повышается.

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