В Армении усилились призывы покинуть ОДКБ на фоне визита Пелоси

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Призывы покинуть ОДКБ усилились в Армении на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Представители внепарламентских партий предложили премьер-министру страны Пашиняну как можно быстрее выйти из организации, а в столице прошли акции протеста, пишут «Известия».

В последнее время США и Армения взаимодействуют все активнее, визит в Ереван Пелоси, по ее словам, был связан с тем, чтобы понять, какую помощь страна ждет от США. При этом спикер дала понять, что Вашингтон одобрит выход республики из ОДКБ, хотя «решение принимает сама Армения». Также целью американской делегации является понимание, что могут сделать США «в плане военного сотрудничества».

По словам Пелоси, на переговорах в Ереване поднимался вопрос о присоединении Армении к программе «Вызовы тысячелетия», по которой подавшим заявку странам могут предоставляться специальные гранты. Спикер заявила, что для Вашингтона важны суверенитет, демократия и территориальная целостность Армении. А представитель конгресса Фрэнк Паллоне подчеркнул, что Армения, будучи членом ОДКБ, является частью системы безопасности с Россией.

На фоне визита Пелоси в Ереван в стране прошли акции протеста, участники которых потребовали выхода страны из ОДКБ, ссылаясь на то, что присоединение Армении к НАТО и ЕС якобы позволит вернуть «потерянные земли». Внепарламентские политические силы обвинили Москву и Анкару в подписании «антиармянского договора».

Возможный выход из страны они аргументировали тем, что в мире есть много стран, которые не входят ни в один военный союз, однако, они получают помощь от США, как, например, Иордания. Политики считают, что США будут оказывать Армении ежегодную помощь в размере $400 млн в случае выхода страны из ОДКБ, которая якобы не оправдала их надежд при решение конфликта по Карабаху.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что Ереван не получил положительной реакции Баку на вопрос о признании территориальной целостности Армении в рамках ее международно признанных границ. Он подчеркнул, что в случае признания Азербайджаном границ армянского государства можно было бы приступить к подписанию мирного договора.