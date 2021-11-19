В Армении сообщили о шести жертвах столкновений с ВС Азербайджана 16 ноября

Минобороны Армении заявило, что шесть армянских военнослужащих погибли 16 ноября в ходе столкновений на границе с Вооружёнными силами Азербайджана. При посредничестве и участии России продолжаются работы по возвращению пленных и поиску без вести пропавших солдат. Об этом отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Во время боёв 16 ноября, развернувшихся в результате нападения подразделений ВС Азербайджана с армянской стороны по состоянию на данный момент погибли шесть человек, — говорится в заявлении.

19 ноября по состоянию на 10:00 (09:00 мск) ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и контролируется Вооружёнными силами Армении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в данном регионе всё ещё не успокоилась до конца. По его словам, в этих условиях возрастает роль российской дипломатии для дальнейшего урегулирования. Глава государства напомнил, что год назад благодаря активным посредническим усилиям Москвы был остановлен конфликт в Карабахе.

Минобороны Армении ранее заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана на границе. Отмечалось, что огонь был подавлен ответными действиями.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ходе столкновений на границе 16 ноября погибли семеро военных Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.