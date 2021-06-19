У избирательного участка в Армении произошла перестрелка

Близ одного из избирательных участков в Армении произошла перестрелка. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции.
Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что огонь открыли представители противоборствующих партий — «Процветающая Армения» и «Подъём». Стрельба велась из газового пистолета. О пострадавших не сообщается.
В селе Азаташен Араратской области у избирательного участка 11/11 прозвучали выстрелы <...> Оружие изъято. Ведётся следствие, — сказали в полиции.
Ранее секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян рассказал, что внеочередные выборы в парламент Армении начались без нарушений. По его словам, по всей территории республики открылись 2008 избирательных участков.