У избирательного участка в Армении произошла перестрелка

Фото: police.am

Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Дипломат сообщил агентству, что он уезжает в США с оптимистичным настроем и надеется на выстраивание прагматичных отношений с коллегами из Вашингтона.

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Соединённые Штаты. Об этом передаёт корреспондент РИА Новости. Антонов вылетел около 09:20 мск из аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк. Оттуда он поедет в...