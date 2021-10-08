В Анталье задержали два рейса с летевшими в Египет россиянами

Два авиарейса с гражданами РФ, направлявшимися на курорты Египта, задержаны в Анталье. Причиной называются технические неполадки в аэропорту, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в этом турецком городе.

Пассажирам рейса FH5631 (169 человек), следовавшего маршрутом Москва — Анталья — Шарм-эль-Шейх, предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием. Время вылета будет определено по замене воздушного борта, — пояснили агентству в дипмиссии.

Ещё более 200 российских граждан направлялись в Хургаду бортом FH7850, но задержались в Турции. Сейчас они находятся в транзитной зоне аэропорта, ждут пересадки на стыковочный рейс. Они также обеспечены водой и питанием.

По информации авиаперевозчика, вылет намечен ориентировочно на 23:00 по местному (мск) времени. Генконсульство держит вопрос на контроле и следит за развитием ситуации, — добавили в генконсульстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курорты Египта открыли для россиян совсем недавно, но, как оказалось, на них всё не так уж хорошо. Хуже всего, по признанию туристов, в Хургаде. Несмотря на красивые пляжи, в этой части Красного моря самая скудная флора и фауна. Практически везде встречаются отели, которые нуждаются в ремонте.