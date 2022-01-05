В Алма-Ате манифестанты подожгли здание телеканала «Казахстан»

Протестующие в Алма-Ате подожгли здание отделения государственного телеканала «Казахстан», передаёт «Мир 24». О жертвах и пострадавших информации на данный момент не поступало.

Ранее 5 января протестующие разгромили офис представительства телеканала «Мир» в Алма-Ате. Сотрудники были эвакуированы. Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин рассказал, что неизвестные, устроившие погром в офисе компании, не требовали выхода в эфир.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. Правительство пошло на уступки и снизило цену до 50 тенге. Позднее митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории республики. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время обращения к нации сообщил, что среди полицейских есть убитые и раненые. Он поблагодарил сотрудников правопорядка за службу и за то, что они приняли на себя удар протестующих. Президент также добавил, что обстановка в городе угрожает безопасности всех жителей, протестанты грабят магазины и подвергают насилию женщин.