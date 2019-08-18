Министр финансов Аргентины Николас Духовны, который решил уйти в отставку на фоне резкого падения курса песо после проигрыша президента страны Маурисио Макри на праймериз, озвучил имя кандидата на должность.
Свой пост он предложил министру экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнану Лакунсу, который уже дал положительный ответ, передаёт
Вечером 12 августа фондовый индекс биржи Буэнос-Айреса Merval упал на более чем 28%. Это показатель является самым существенным с 2008 года. Песо в тот день потерял около 24% к предыдущему закрытию торгов.
Как писал News.ru, ранее в своём письме на имя главы страны Духовны заявил, что руководству, занимающемуся вопросами экономической политики, необходимо серьёзное обновление.