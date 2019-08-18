https://static.news.ru/photo/10b2b990-c19b-11e9-a920-fa163e074e61_660.jpg Николас Духовны Фото: скриншот tn.com.ar

Министр финансов Аргентины Николас Духовны, который решил уйти в отставку на фоне резкого падения курса песо после проигрыша президента страны Маурисио Макри на праймериз, озвучил имя кандидата на должность.

Свой пост он предложил министру экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнану Лакунсу, который уже дал положительный ответ, передаёт Todo Noticias .

Вечером 12 августа фондовый индекс биржи Буэнос-Айреса Merval упал на более чем 28%. Это показатель является самым существенным с 2008 года. Песо в тот день потерял около 24% к предыдущему закрытию торгов.

Как писал News.ru, ранее в своём письме на имя главы страны Духовны заявил, что руководству, занимающемуся вопросами экономической политики, необходимо серьёзное обновление.