https://static.news.ru/photo/557fb75a-6edb-11eb-adfa-96000091f725_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Ушёл из жизни экс-президент Аргентины Карлос Менем. Политику было 90 лет. Он проходил лечение в больнице Буэнос-Айреса. Медики нашли у него инфекцию мочевой системы. Покойный возглавлял страну в 1989–1999 годах.

Ещё 20 января 2021-го его юрист — Карлос Даер — сообщал об ухудшении состояния здоровья пожилого клиента. Менем также страдал от тяжёлой пневмонии и мышечной слабости. Первоначально организм бывшего лидера государства положительно реагировал на препараты, передаёт телеканал TN.

Накануне ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Игр 1960 года в Риме Юрий Власов. Ему было 85 лет, рассказал журналистам генсек Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин. На счету покойного серебро Игр 1964 года в Токио, а также четыре золота ЧМ и шесть побед на первенствах Европы. Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

Кроме того, недавно сообщалось, что французский каскадёр Реми Жюльен, постановщик трюков для нескольких картин о Джеймсе Бонде и фильмов «Такси», скончался на 91-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщил депутат Национального собрания от департамента Луаре Жан-Пьер Дор.

Ранее NEWS.ru писал, что народного артиста СССР, актёра театра и кино Василия Ланового 1 февраля похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее состоялась церемония прощания с артистом и театральным педагогом.