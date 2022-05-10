Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук / Фото Zuma\TASS

После продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские Новости». Ему было 88 лет.

Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни, — говорится в сообщении.

В начале мая стало известно, что в возрасте 87 лет ушёл из жизни один из участников Беловежских соглашений, первый лидер независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Политик попал в реанимацию. Месяцем ранее он заразился «омикрон»-штаммом COVID-19.

В мае этого года на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах, причины смерти не уточняются.