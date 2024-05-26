Умер известный актер, ставший инвалидом после ошибки дерматолога Пакистанский актер Талат Хуссейн умер на 84 году жизни

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В Пакистане скончался один из самых известных актеров страны Талат Хуссейн Варси, сообщает телекомпания PTV на странице в Twitter (X). Ему было 83 года. Отмечается, что артист умер после продолжительной болезни, он долгое время лечился в частной клинике.

Известно, что в 2010 году у актера началась кожная аллергия, болезнь усугубил дерматолог неправильным лечением. В итоге Хуссейн, по собственному признания, едва мог двигать ртом. Кроме того, из-за осложнений он не мог сидеть, а руки постоянно тряслись.

Талат Хуссейн родился в 1940 году в Британской Индии. С 1960-х начал играть в кино. Позже он уехал в Лондон, чтобы изучать актерское мастерство. Он снялся в таких английских проектах как «Королевский суд» и «Чисто английское убийство». За свою карьеру Хуссейн получил множество наград.

Ранее стало известно, что в возрасте 63 лет умер актер и каскадер Александр Ковалев. Он ушел из жизни 22 мая. Артист снимался в таких фильмах, как «Дорожный патруль», «Действуй, Маня!», «Морские дьяволы» и другие. Ковалев был специалистом широкого профиля: «драки, фехтование, горение, конные работы, авто-мото, работа на воде и под водой». Он также серьезно занимался карате и тхэквондо.