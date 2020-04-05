Улицы Киева будут дезинфицировать трижды в неделю из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/a70ae58e-7776-11ea-90d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Улицы Киева будут подвергаться усиленной обработке из-за коронавируса. Об этом сообщила нацгвардия Украины на своём сайте.

Отмечается, что улицы столицы Украины будут дезинфицировать трижды в неделю. При этом специальный дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных, но вместе с тем он способен обезвредить патогенные микроорганизмы.

Трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева, — цитирует сообщение РИА Новости.

С 6 апреля на Украине ужесточаются карантинные меры. В частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.

Как писал NEWS.ru, в Черновицкой области Украины власти запретили гражданам покидать дома из-за распространения пандемии коронавируса.