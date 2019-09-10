https://static.news.ru/photo/31627416-d3aa-11e9-85b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В последние пять лет бедность на Украине стала общенациональной проблемой. Об этом заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин.

Он подчеркнул, что минимальная заработная плата в Незалежной меньше, чем фактический прожиточный минимум для трудоспособных.

Украина за последние годы превратилась в самую бедную страны Европы. Мы сравниваем себя уже не с Польшей, а с Молдавией, но даже это сравнение проигрываем, — сказано в заявлении депутата.

Украина остается самой бедной страной Европы. По данным Всемирного Банка, подушевой ВВП в 2018 был только 3 095 дол/чел https://t.co/gEjWdSRRHA — Сергій Льовочкін (@serhiylovochkin) September 10, 2019

По словам Лёвочкина, украинские пенсионеры вынуждены выживать на деньги, «на которые в принципе выжить невозможно», а тарифы на электроэнергию, которые выросли «в среднем в пять раз», загнали в нищету тех людей, которые раньше не причисляли себя к бедным.

Депутат отметил, что в сложившейся ситуации «десятки миллионов граждан не видят выхода». По его мнению, он не появится, пока заявления властей страны не будут подкреплены конкретным планом действий, «включающим восстановление мира и рынков сбыта».

Ранее бедность жителей Украины была отмечена в докладе Всемирного банка, писал News.ru. По подсчётам экспертов, если темпы экономического роста не вырастут, в Незалежной смогут достичь уровня доходов современной Польши только через 50 лет. Сейчас ВВП на душу населения по паритету покупательской способности на Украине почти втрое ниже, чем в Польше, хотя в 1990 году в этих государствах был одинаковый уровень доходов.