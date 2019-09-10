По словам Лёвочкина, украинские пенсионеры вынуждены выживать на деньги, «на которые в принципе выжить невозможно», а тарифы на электроэнергию, которые выросли «в среднем в пять раз», загнали в нищету тех людей, которые раньше не причисляли себя к бедным.
Депутат отметил, что в сложившейся ситуации «десятки миллионов граждан не видят выхода». По его мнению, он не появится, пока заявления властей страны не будут подкреплены конкретным планом действий, «включающим восстановление мира и рынков сбыта».
Ранее бедность жителей Украины была отмечена в докладе Всемирного банка, писал News.ru. По подсчётам экспертов, если темпы экономического роста не вырастут, в Незалежной смогут достичь уровня доходов современной Польши только через 50 лет. Сейчас ВВП на душу населения по паритету покупательской способности на Украине почти втрое ниже, чем в Польше, хотя в 1990 году в этих государствах был одинаковый уровень доходов.