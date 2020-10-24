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Украинские раскольники поблагодарили Кипрскую церковь за признание

17:08, 24 октября 2020 15
Фото: Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Εκκλησίας της Κύπρου/facebook.com

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II признал автокефалию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). ПЦУ выразила благодарность.

Стоит отметить, что Хризостом II не говорил прямым текстом о признании. Однако он упомянул митрополита Киевского и всея Украины Епифания как представителя автокефальной Православной церкви Украины.

Мы благодарим наших православных братьев и лично блаженнейшего архиепископа Хризостома за поддержку в непростое время становления и взаимно молимся за них, за всю Кипрскую церковь и за набожный народ Кипра, — говорится в сообщении.

ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата. Эта структура была создана путём слияния двух других раскольнических организаций. И хотя она получила томос об автокефалии от патриарха Варфоломея, по факту она оказалась практически в полной зависимости от Константинополя.

NEWS.ru сообщал, что митрополит Лимассольский Афанасий покинул божественную литургию до её окончания в качестве протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать раскольничью Православную церковь Украины. Фактически речь идёт о признании ПЦУ без согласия Синода.

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