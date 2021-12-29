Украинские диверсанты похитили военного в ЛНР

Сотрудника Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики похитили и увезли в неизвестном направлении украинские диверсанты, заявил РИА Новости представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, на месте, где находился силовик, были обнаружили следы борьбы и крови, что свидетельствует о применении в отношении него силы.

Двадцать седьмого декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договорённостей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики, — цитирует его агентство.

По его словам, на месте, где находился силовик, обнаружили следы борьбы и крови. Это свидетельствует о применении в отношении него силы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не уведомила Москву о задержании на линии соприкосновения российского гражданина Андрея Косяка, который живёт в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). Она назвала действия Киева вероломными и провокационными.

Косяк — представитель Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) ЛНР. Его задержали украинские военные на линии соприкосновения. В ЛНР заявляли о применявшихся к нему пытках. Украинская сторона считает Косяка российским военным, который проводил разведку под прикрытием проведения работ по разминированию.