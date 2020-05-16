Украинская националистка назвала ядом русские названия молочной продукции

Экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион возмутили произведённые на Украине молочные продукты для детей с русскими названиями. Об этом она написала в Facebook.
Речь идёт о творожном десерте «Машенька» и йогурте «Агуша». По мнению Фарион, такая продукция является «отравой» для украинцев. Таким образом «в сознание родителей и подсознание детей забрасывают чужие названия как основной языковой идентификатор», считает экс-депутат.
Не будем Машами — мы Марийки, Марички, Марусеньки и около сотни других вариантов, а Маша пусть пилит в рашу, — написала в заключении она.
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине появились продукты питания с провокационными названиями. Этикетки содержат националистический и издевательский подтекст, адресованный жителям Донбасса. Производством мясных консервов и соусов занялись ветераны АТО (антитеррористической операции — так официальный Киев называет боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины). Полуфабрикаты выпускаются под названиями «
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