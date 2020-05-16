Украинская националистка назвала ядом русские названия молочной продукции

Солдат армии обороны Израиля в ближайшее время начнут тестировать на коронавирус с использованием нового серологического теста, разработанного специалистами Университета Тель-Авива и Израильским медицинским корпусом. До этого времени в израильской армии применялись только ПЦР (молекулярные) тесты, которые в 30% случаев показывали ложноотрицательные результаты.

Как сообщает Jerusalem Post, новый тест основан на специальном анализе образцов крови и присутствия в ней антител. Он позволит определить количество солдат, имеющих иммунитет к коронавирусу, а также поможет минимизировать...