Украинская ГТС попросила ФРГ прервать транзит по «Северному потоку - 1»

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Оператор ГТС Украины и «Нафтогаз» попросили министерство экономики Германии остановить работу газопровода «Северный поток — 1». Об этом сообщил генеральный директор ГТС Сергей Макогон. Его слова приводит украинское агентство УНИАН.

Этот поток работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу. Но после российского вторжения на Украину оснований больше нет, — заявил Макогон.

Своё обращение к немецкому регулятору он объяснил желанием обеспечить безопасность газотранспортной системы своей страны.

С помощью «Северного потока — 2» «Газпром» доставляет в Германию 55 млрд кубометров природного газа в год. Экспорт происходит через Украину, для чего ранее стороны добились специальных договоренностей. Контракт на прокачку газа закончится в декабре 2024 года.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пригрозил, что «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет заполнять его газом. В свою очередь российский президент обещал соблюдать обязательства по поставкам газа в Австрию.