Украинская делегация прибыла на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области, сообщает РИА Новости. Ожидается, что они начнутся в 12:00 мск.

Пресс-служба Верховной рады подтвердила прибытие делегации на переговоры. В её состав входят глава украинского Минобороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Украины Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Андрей Костин. Всего на встречу прилетело два вертолёта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют». На решение Зеленского отправить в Белоруссию переговорщиков повлиял телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прошёл 27 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.