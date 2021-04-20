Украине предрекли «беспощадный» бунт

https://static.news.ru/photo/d3ebb55c-a24e-11eb-a9be-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский эксперт Валентин Землянский заявил, что в стране из-за ухудшения социально-экономической ситуации может случиться «бессмысленный и беспощадный» бунт. По его словам, на Украине практически не осталось политиков, которым граждане могут поверить и пойти за ними на протест.

Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметёт всё и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был, — отметил Землянский в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что украинцы понимают, что их всех за последние годы дважды «кинули». Это было в 2014 году и после президентских выборов 2019 года, уверен эксперт.

Землянский подчеркнул, что о нынешнем положении, когда население перестало быть наивысшим социальным приоритетом для государства, людей предупреждали ещё в 2013 году. Происходившие на «майдане» события должны были привести к глобальной нищете, поскольку такие задачи стояли перед внешними кураторами Украины, считает эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина в 2021 году отличается от той же страны в 2014 году, заявил президент государства Владимир Зеленский. По его словам, современный Киев не боится, потому что у властей нет иллюзий о том, кто друг и кто враг. Украинский лидер отметил, что современная Украина понимает все сценарии развития событий и знает, что будет делать в любой ситуации.