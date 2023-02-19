Украина засомневалась в позиции Китая по СВО Замглавы МИД Украины Мельник не поверил в изменение позиции Китая по конфликту на Украине

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник заявил, что власти Китая радикально не изменят свою позицию по конфликту на Украине, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. По словам дипломата, следует проявлять осторожность в прогнозах по этому вопросу. Он подчеркнул, что Китай имеет собственные цели.

Если честно, пока еще нет оснований считать, что вдруг руководство Китая резко изменит свою линию по конфликту вокруг Украины. Поэтому я тут был бы осторожен в прогнозах. Мы все понимаем, что Китай имеет свои цели, — сказал Мельник.

Он выразил уверенность в том, что китайские власти придерживаются нейтральной позиции по данному вопросу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И предупредил его о последствиях, если КНР окажет материальную помощь России в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Госдепартамента. Глава ведомства при этом не стал уточнять, какие именно меры примет Вашингтон против Пекина в случае такого сотрудничества. Стороны также обсудили на полях 59-й Мюнхенской конференции по безопасности ситуацию на Тайване и запуск баллистической ракеты КНР.