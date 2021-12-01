Украина запросила у ЕС новый пакет финансовой помощи

Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи, заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца. На этот раз в Киеве рассчитывают, что объём помощи превысит €1,2 млрд, отметил он в беседе с Bloomberg.

Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы, — пояснил Буца.

По подсчётам агентства, имеющиеся у Киева обязательства указывают на то, что Украине требуется не менее €1,2 млрд. При этом условия, на которых может сопровождаться выделение нового транша, уполномоченный не назвал.

Еврокомиссия только в октябре завершила выплату Украине предыдущего пакета макрофинансовой помощи ЕС. Он также составлял €1,2 млрд.

Ранее стало известно, что долг по зарплатам на Украине вырос на 50% и достиг суммы 4 млрд гривен (примерно $150 млн) по состоянию на 1 ноября, сообщает Госстат Украины. По его данным, на начало ноября 2021 года три четверти долга относится к сектору промышленности (76,50%). При этом половина задолженности приходится на Донецкую (25,1%), Харьковскую (13,2%), Днепропетровскую (11,9%) области, а также на Киев (13,6%).