На Украине долги по зарплатам выросли с начала года на 50%

Долг по зарплатам на Украине вырос на 50% и достиг суммы в 4 млрд гривен (примерно $150 млн) по состоянию на 1 ноября, сообщает Госстат Украины. По его данным, на начало ноября 2021 года три четверти долга относится к сектору промышленности (76,50%). При этом половина задолженности приходится на Донецкую (25,1%), Харьковскую (13,2%), Днепропетровскую (11,9%) области, а также Киев (13,6%).

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на Украине по состоянию на 1 ноября составила более 4 007 млн гривен, что на 0,1% больше, чем на 1 октября, и на 50% больше, чем в начале текущего года, — указано в заявлении.

Согласно информации Госстата , зарплата рядового сотрудника предприятий в октябре выросла на 15,4% и составила чуть более 14 тыс. гривен (около $520).