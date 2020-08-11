Украина захотела стать главным партнёром НАТО в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/4d822b60-dbff-11ea-92b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Украина готова стать основным партнёром Североатлантического альянса в Чёрном море в рамках программы расширенных возможностей НАТО. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на встрече с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Украина готова быть основным партнёром Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Чёрном море. Надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз, — цитирует в Facebook вице-премьера её пресс-служба.

Украина стала шестой страной, которая получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. До этого его получили Австралия, Швеция, Иордания, Грузия и Финляндия. Статус партнёра «расширенных возможностей» в Североатлантическом альянсе ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений, уточняет РИА Новости.

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями, о чём стало известно 12 июня. Президент страны Владимир Зеленский высказал уверенность, что это будет способствовать укреплению взаимодействия государства с Альянсом «ради общей безопасности».

В заявлении блока было отмечено, что новый статус включает в себя расширенный доступ для Киева к программам военной совместимости и учениям, а также к более широкому обмену информацией. Тем не менее, подчеркнули в НАТО, это не означает приближения к какому-либо решению о полноценном членстве Украины в Альянсе.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле «обратили внимание» на предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями. По его словам, этот факт не способствует укреплению безопасности в Европе. Он также напомнил, что позиция властей страны в отношении расширения Североатлантического альянса к российским границам последовательна и хорошо известна, и в этой связи будут приняты «соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности», писал NEWS.ru.