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28 июля 2025 в 11:36

Украина впервые закупит газ из Азербайджана

«Нафтогаз»: Киев заключил первое соглашение на импорт газа из Азербайджана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев заключил первое соглашение на импорт газа из Азербайджана, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. По его словам, сейчас тестовая поставка осуществляется по Трансбалканскому коридору.

Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка осуществляется маршрутом Болгария — Румыния — украинская граница, — подчеркнул Корецкий.

До этого стало известно, что Венгрия рассчитывает получить рекордные поставки российских нефти и газа в текущем году. Как отметил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, эти поставки играют ключевую роль для сохранения в Венгрии тарифов, «которые Европа уже потеряла».

Ранее портал GN (ОАЭ) сообщил, что европейские «энергетические игры» продолжаются и выглядят довольно сомнительно. По словам журналистов, политики говорят одно, а в экономической плоскости выходит совсем другое. Против России вводят санкции, однако средства от импорта газа продолжают поступать игрокам, которые пользуются поддержкой властей.

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