Украина возобновит транспортную блокаду Приднестровья после передышки

Жители Приднестровья сообщили, что украинские пограничники начали пропускать автомобили с приднестровскими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Приднестровец». Отмечается, что послабление будет действовать до 1 октября.

Поводом послужил тот факт, что многие жители республики не могли попасть домой с Украины. При этом 1 сентября жители Приднестровья пожаловались на запрет на пересечение украинской границы для автомобилей с номерными знаками республики. Об этом сообщил канал «Первый Приднестровский».

Киев, выступающий гарантом мирных переговоров между Тирасполем и Кишинёвом, запретил пересечение государственной границы автомобилям с номерными знаками Приднестровья.

Несмотря на это, многие жители республики пытались проехать через таможню, но пограничная служба Украины их развернула. Известно, что украинская сторона распространила запрет и на общественный транспорт, который курсирует между двумя странами.

Украина начала транспортную блокаду Приднестровья после того, как Владимир Зеленский побывал с визитом в Кишинёве. Он заявил, что Киев поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдавии, поэтому с 1 сентября границу могли пересечь лишь авто, имеющие регистрацию по законодательству республики.