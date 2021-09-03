Украина возобновит транспортную блокаду Приднестровья после передышки

Жители Приднестровья сообщили, что украинские пограничники начали пропускать автомобили с приднестровскими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал «Приднестровец». Отмечается, что послабление будет действовать до 1 октября.
Поводом послужил тот факт, что многие жители республики
Киев, выступающий гарантом мирных переговоров между Тирасполем и Кишинёвом, запретил пересечение государственной границы автомобилям с номерными знаками Приднестровья.
Несмотря на это, многие жители республики пытались проехать через таможню, но пограничная служба Украины их развернула. Известно, что украинская сторона распространила запрет и на общественный транспорт, который курсирует между двумя странами.
Украина начала транспортную блокаду Приднестровья после того, как Владимир Зеленский побывал с визитом в Кишинёве. Он заявил, что Киев поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдавии, поэтому с 1 сентября границу могли пересечь лишь авто, имеющие регистрацию по законодательству республики.