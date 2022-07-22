Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

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Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна, сообщает портал «Страна.Ua». Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна, — сказано в сообщении.

Ранее помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, о прямом подписании документов этими сторонами речи не идет. Кроме того, по его словам, соглашение по зерну не предполагает сопровождения судов российскими кораблями, проверки судов с зерном в турецких водах при необходимости будут проводиться совместными группами.