Украина призвала заменить Будапештский меморандум международными гарантиями

Представители украинской правящей партии «Слуга Народа» выступили с предложением заменить Будапештский меморандум новым гарантиями безопасности от США, Турции и других стран, передает РИА Новости. В рамках нового документа, Киева намеревается потребовать от Москвы юридического признания украинской государственности.

Необходимо говорить о конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и суверенитет, — отмечается в заявлении украинских парламентариев.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, в каком случае Киев готов обсуждать отказ от членства в НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона должна получить гарантии безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что охладел к идее вступления Украины в НАТО. По его словам, этому способствовало понимание того, что Альянс не готов принять страну в свой состав. Украинский лидер считает, что это связано со стремлением НАТО избегать противоречий и конфронтации с Россией.