https://static.news.ru/photo/b1f790d0-4ff5-11ea-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бортовые самописцы сбитого иранскими военными украинского самолёта необходимо отправить на расшифровку во Францию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Такую позицию глава внешнеполитического ведомства озвучил после встречи в Мюнхене глав МИДов пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

На сегодняшний момент мы думаем, что лучшие шансы будут открыть его (чёрный ящик. — NEWS.ru) в Париже, но обязательно присутствие украинской делегации, — приводит слова Пристайко «Интерфакс-Украина».

По словам министра, задача техников с Украины — наблюдать за тем, чтобы информация была полной и чтобы она была получена «как есть» — без внешнего вмешательства.

Требования, сформированные по итогам министерской встречи, будут направлены иранской стороне, уточнил Пристайко. Он также отметил, что позиция иранской стороны также была выслушана.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января 2020 года после вылета из Тегерана. Генштаб вооружённых сил Ирана заявил, что судно было сбито ПВО страны по ошибке. На борту самолёта находились 176 человек, все они погибли.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заверил, что Тегеран хочет «больше, чем кто-либо другой», знать, что на самом деле произошло. Однако, по его словам, сейчас над расшифровкой чёрных ящиков никто не работает, так как у страны нет на это технической возможности, а другие страны в помощи отказывают.