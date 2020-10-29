Украина потратит деньги из коронавирусного фонда на патриотические сериалы

https://static.news.ru/photo/3958d1b2-19e3-11eb-b385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Правительство Украины разрешило использовать деньги из Фонда борьбы с коронавирусом на создание отдельных этапов производства патриотических сериалов. Минкульт получит 100 млн грн (более 273 млн рублей) из этого фонда. Деньги нужно использовать до конца 2020 года.

Это позволит создать общественно значимый аудиовизуальный контент и поддержать киноотрасль в условиях коронакризиса, — разъяснили в министерстве.

Изначально Фонду борьбы с коронавирусом выделили 66 млрд грн (180,3 млрд рублей). Позже правительство начало перераспределять деньги по «приоритетным направлениям», пишет «Политика Сегодня».

Глава Счётной палаты Валерий Пацкан отмечал, что страна не закупила ни одного аппарата ИВЛ, хотя коронавирусный фонд создавали именно для этого.

За последние сутки на Украине выявили 7641 заболевшего COVID-19. Всего с начала эпидемии число инфицированных превысило 381,6 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский диетолог Людмила Гончарова посоветовала в качестве профилактики COVID-19 салат с салом. Специалист утверждает, что это блюдо богато жирами и витаминами группы А и E, которые помогут укрепить иммунитет и справиться с болезнями.