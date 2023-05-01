Украина получила от США авиационные ракеты Zuni

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Американская неуправляемая авиационная ракета класса «воздух - земля» Zuni

Командующий ВВС Украины Николай Олещук показал фотографию самолета Су-25 с американскими авиационными ракетами Zuni, передает РИА Новости. В январе власти США анонсировали передачу этих ракет Киеву в рамках очередного пакета военной помощи.

В Пентагоне в начале января обещали поставить Киеву 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух — земля» для применения украинскими военно-воздушными силами. Они были включены в пакет военной помощи США для Украины на общую сумму $2,85 млрд.

Американские ракеты Zuni предназначены для поражения малоразмерных наземных и надводных целей. Zuni были приняты на вооружение военно-морских и военно-воздушных сил США в 1957 году. Дальность прицельного огня этих ракет может достигать восьми километров, они способны пробивать броню толщиной около 50 сантиметров.

Ранее полковник запаса Герой России Александр Никишин предположил, что Запад может осуществлять секретные поставки военной техники на Украину, о передаче которой официально могут объявить лишь спустя несколько месяцев. Никишин отметил, что отправка вооружений в условиях секретности может быть обусловлена необходимостью обучения военных ВСУ.