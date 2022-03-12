Украина подтвердила проведение переговоров с Россией 14 марта

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной продолжатся в понедельник, 14 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры безостановочно продолжаются в формате видеоконференций. Постоянно ведут деятельность рабочие группы. Большой объём вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов, — приводит агентство цитату из сообщения представителя Киева.

Член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что прогресс в переговорах между Россией и Украиной в ближайшее время может перерасти в единую позицию обеих делегаций. По его словам, сейчас стороны существенно продвинулись по сравнению с началом переговорного процесса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию агентства Reuters о том, что российско-украинские переговоры идут «прямо сейчас». Ранее вечером в воскресенье агентство со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что переговоры идут прямо сейчас. Пресс-секретарь уточнил, что данное мероприятие запланировано на завтра, 14 марта.