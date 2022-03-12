Песков опроверг информацию Reuters о переговорах России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию агентства Reuters о том, что российско-украинские переговоры идут «прямо сейчас». Пресс-секретарь уточнил, что данное мероприятие запланировано на завтра, 14 марта, пишет РИА Новости.

Нет. Переговоры запланированы на завтра, — заявил Песков.

Ранее переговоры по урегулированию ситуации на Украине провели делегации из Москвы и Киева, рассказал Дмитрий Песков. Встреча проведена в видеоформате, делегацию из России по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Детали переговоров в Кремле не сообщили.

Напомним, что глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались. Помощник президента России подвел итоги третьего раунда переговоров с Киевом, которые прошли в Белоруссии. Мединский отметил, что Россия поставила «вопрос ребром» об открытии гуманитарных коридоров, а украинские представители забрали все привезённые российской стороной документы.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 28 февраля. Помощник президента Владимир Мединский сообщал, что сторонам удалось «найти некоторые точки», по которым можно прогнозировать общие позиции.

Второй раунд переговоров прошёл 3 марта в Белоруссии. Тогда российской и украинской делегации удалось договориться об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня. Однако в понедельник начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинское руководство не выполнило соглашения по гуманитарным коридорам и, более того, находится под влиянием радикалов и полностью утратило контроль над происходящим в стране.