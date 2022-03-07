Мединский подвел итоги переговоров с украинской стороной

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались. Помощник президента России подвел итоги третьего раунда переговоров с Киевом, которые прошли в Белоруссии, пишет РИА Новости. Мединский отметил, что Россия поставила «вопрос ребром» об открытии гуманитарных коридоров, а украинские представители забрали все привезённые российской стороной документы.

Мы взяли конкретные договоры, проекты, предложения. Надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым в принципе уже договорились, можно будет подписать хотя бы протокол. Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла. Сказали, что вернёмся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече, — сказал Мединский.

Глава российской делегации отметил, что стороны долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договаривались на прошлой встрече, но которые «абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими ВС на местах распоряжений командования и их администрации».

Помощник российского президента отметил, что «говорить о чём-то позитивном пока рано». Тем не менее он выразил надежду на то, что в следующем раунде стороны смогут сделать «существенный шаг вперёд».

Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, — так высказался о дискуссии по политическим и другим аспектам Мединский.

Ранее сообщалось, что третий раунд переговоров России Украины завершился. По сообщению информационного агентства, переговоры в Брестской области Белоруссии продолжались около трёх часов.