Разговор у танковой колеи

После первого раунда переговоров на белорусско-украинской границе российская делегация во главе с уроженцем Черкасской области Владимиром Мединским и украинская — во главе с уроженцем Сочи Давидом Арахамией —
Денацифицировать всех
Российская сторона выдвинула жёсткие
Означает ли «демилитаризация» полный запрет на обладание вооружёнными силами, как это было с Японией после Второй мировой войны? Но тогда это положение будет де-факто противоречить словам Владимира Путина, который утверждал: «В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой».
«Денацификация» — ещё более абстрактное понятие. Понятно, что Москва будет настаивать на закреплении статуса русского языка — сделать его официальным, как в Казахстане, или даже вторым государственным. Но что насчёт идеологии? Пока мы видели, как российский солдат в Мелитополе снимает со стены многоэтажного дома плакат «Слава Украине — героям слава!». Наверное, по возможности так же поступят с памятниками Степану Бандере и переименуют
Но главным образом речь, конечно, пойдёт о современных нацистах, о которых постоянно заявляет на брифингах генерал-майор Игорь Конашенков. «Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами», — обещает он. Но если Украина сохранит суверенитет, а Владимир Зеленский — пост президента, то судить их явно придётся в России.
Можно предположить, что Москва потребует также переписать школьную программу в духе вековой дружбы, а не противостояния Украины с Россией. Возможно, не случайно делегацию возглавил помощник Владимира Путина, автор нескольких книг и доктор исторических наук Владимир Мединский. Но если так — это будет очень долгим и непростым процессом и тоже де-факто нарушать суверенитет Украины.
Свидетели Новороссии
Ещё одна причина, по которой переговоры не могли успешно завершиться в первом раунде — невыполнение задачи по расширению Донецкой и Луганской народных республик до границ Донецкой и Луганской областей. Представить, что украинцы отведут оттуда войска сами, по условиям подписанного соглашения, очень сложно. А значит, силовой сценарий — единственный из возможных. На этом моменте стоит немного углубиться в историю, потому что многие россияне, как оказалось, совершенно не представляют себе карту военных действий, которые шли предыдущие восемь лет.
Когда Владимир Путин вечером 21 февраля объявил о признании ДНР и ЛНР, в течение следующих суток все спорили, о каких границах идёт речь — фактических или заявленных в 2014 году. Коротко напомним, что, как и в Крыму, в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о независимости. Провести их удалось после того, как в Славянске — городе Донецкой области, расположенном возле дорожной развязки на Харьков — закрепился отряд российских добровольцев во главе с Игорем Стрелковым. Российские власти отрицают причастность к этому решению. В те дни ДНР и ЛНР действительно были больше, чем сейчас, хотя контроль над территориями был условным. Но активные боевые действия, которые продолжались до февраля 2015 года, изменили расклад. Всё, что к западу от них — вернулось под контроль Украины, всё, что к востоку, до российской границы — стало территорией самопровозглашённых республик.
Референдумы о провозглашении ДНР и ЛНР прошли далеко не во всех городах и сёлах Донбасса, а проукраинские жители считали их незаконными и игнорировали. Красноармейск (ныне Покровск), Старобельск и Меловое, не говоря уже о множестве сёл вокруг них, оставались украинскими даже в самые тяжёлые дни 2014 года. На основании чего они должны войти в состав ДНР и ЛНР сейчас, не очень понятно — ни по соображениям права, ни даже по соображениям справедливости.
Я
Жители украинской части Донбасса — это те, кто лучше всех в мире знает о высоких ценах в ДНР и ЛНР, коррупции и значении выражения «посадить на подвал». Жить, так население Славянска, Краматорска и Мариуполя, не хочет. Если из Бердянска российские войска должны уйти, то Мариуполь прямо сейчас занимают войска ДНР, которые никуда уходить не собираются. Людям останется либо жить в частично признанной республике со всеми издержками, либо куда-то уехать.
Размытая точка соприкосновения
Несмотря на продолжение боевых действий и изначальный отказ украинской делегации ехать в Белоруссию (на Первом канале даже стали
Хорошей новостью можно назвать и то, что от Киева требуют признать только Крым, но не ДНР и ЛНР. Безусловно, это красная линия, и перейти её ни Зеленский, ни его окружение просто так не решатся. Но можно выработать хотя бы компромиссную формулировку — например, что «Украина гарантирует отказ от попыток вернуть Крым в свой состав силовыми методами». Пойдёт ли на такое Москва — сказать сложно.
Кроме того, Киев уже фактически
Но, пожалуй, самое интересное — как будут складываться отношения у будущей «денацифированной» Украины с расширенными и получившими большее число нелояльного населения ДНР и ЛНР. Строить прогнозы из точки, где мы сейчас находимся, невозможно, но можно очертить самый оптимистичный сценарий.
Если проанализировать все остальные непризнанные государства в регионе — Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье и Турецкую Республику Северного Кипра, — можно сделать вывод: ситуация в них варьируется от плохой до очень плохой, но лучше — там, где власти государства, потерявшие контроль над частью территории, всё же идут на диалог. Лучшая пара в этом списке, пожалуй, Приднестровье и Молдавия. Эксперты отмечают: продукция заводов за Днестром спокойно экспортируется в Европу как молдавская, футбольный клуб «Шериф» из Тирасполя участвует в национальном чемпионате и даже в европейских — под молдавским флагом. Но при этом президенты Молдавии и Приднестровья встречаются и жмут руки. Во всяком случае, так делал Игорь Додон — у Майи Санду позиция на этот счёт жёстче, но в целом диалог — привычная практика.
Аналогичная ситуация и на Кипре. Разумеется, власти греческого Кипра считают всю территорию острова своей, но всё же
Конечно, Молдавия и Республика Кипр не вернули себе территории. Но ситуация у них значительно лучше, чем у Грузии с Абхазией и Южной Осетией. И если у Киева получится построить прагматичные отношения с Донецком и Луганском, будет очень хорошо.
Наполовину в шутку, а наполовину и всерьёз следует вспомнить и про программный документ правления Владимира Зеленского — сериал «Слуга народа». В
Почему же сериальный Зеленский разговаривал с самими отделившимися регионами, в то время как реальный отказался делать даже символические шаги в этом направлении? Сейчас об этом думать уже поздно. Но можно предположить, что если бы президент Украины знал, что произойдёт 24 февраля, он обязательно выполнил бы всё, что написано в таком непопулярном документе, как Минские соглашения. Они действительно не выполнялись Киевом, и, как метко пишет известный эксперт-международник Сергей Маркедонов, «из всех вариантов развязывания узла был выбран самый простой — разрубить этот узел». Но цена такой «геополитической простоты» может оказаться очень высокой.
Кирилл Кривошеев, корреспондент газеты «Коммерсант»