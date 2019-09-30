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Правительство Украины запланировало подписать в декабре 2019 года новое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Об этом 30 сентября на своей официальной странице в социальной сети сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, переговоры начались с недавнего визита миссии МВФ на территорию Украины. Гончарук отмечает, что они будут продолжаться ещё несколько месяцев — до подписания нового соглашения, запланированного на декабрь.

Несколько профильных министров Украины через несколько недель посетят штаб-квартиру МВФ в США.

Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договорённость о составе и структуре программы, — говорит Гончарук в опубликованном на Facebook видео.

Ранее News.ru писал, что миссия МВФ завершила работу на Украине. Киеву так и не удалось договориться с организацией о новой программе кредитования. Причин такого развития событий несколько. В первую очередь МВФ счёл тревожным заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука о том, что Киев стремится достичь соглашения с олигархом Игорем Коломойским относительно краха крупнейшего кредитора Украины — ПриватБанка.