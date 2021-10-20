Украина возмутилась из-за изображения Крыма на карте России в Apple Music

МИД Украины поручил посольству страны в США обратиться к компании Apple за получением разъяснений в связи с изображением Крыма в составе России в приложении Apple Music. Как сообщает ТАСС, об этом заявил спикер ведомства Олег Николенко. По его словам, международные договорённости запрещают признавать полуостров территорией другого государства.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины, — заявил Николенко.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму РФ в Крыму и Донбассе. В списке 237 имён.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.