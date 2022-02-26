Украина отказалась от присоединения к энергосети России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России. Об этом Галущенко написал на своей странице в Facebook.

Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергетической сети России, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

До этого украинские власти заявляли, что с 24 по 26 февраля будет проверена работа энергосистемы Украины в изолированном режиме без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.

А в декабре минувшего года «Укрэнерго» объявило, что консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провёл исследование, которое подтвердило возможность синхронизации объединённой энергосистемы Украины с европейской сетью.

Ранее сообщалось, что импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину был приостановлен со среды, 23 февраля, следует из данных, опубликованных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Украина получает ноль МВт из Белоруссии, такая же информация размещена на сайте компании.