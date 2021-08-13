Украина купит у Польши вакцину почти с истекшим сроком годности

Власти Польши решили избавиться от вакцины от коронавирусной инфекции, у которой истекает срок годности. Они продадут её Украине, сообщает RMF FM.

Украинцам будут поставлены 650 тысяч доз препарата, у которого почти истёк срок годности. Ещё одну партию вакцины закупят в течение нескольких месяцев. Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска подчеркнул, что передача препарата будет производиться на коммерческой основе.

Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч, а планируем — 1,2 миллиона, — отметил политик.

Массовая вакцинация на Украине стартовала 24 февраля. Первую прививку к 11 августа сделали чуть более 4,3 млн человек, полностью вакцинировались порядка 2,5 млн человек.

В июле лидер страны Владимир Зеленский рассказал, что на Украине недостаточно вакцин, чтобы прививать 200–250 тысяч человек ежесуточно. Такое количество вакцинированных необходимо для обеспечения темпов вакцинации на должном уровне. Зеленский хотел получить препараты напрямую от руководства других государств. Он напомнил, что в Киеве надеются получить вакцины Pfizer из Германии.

В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские препараты от коронавирусной инфекции. В документе, который был опубликован на сайте правительства страны, было указано, что нельзя разрабатывать и производить препараты из России.