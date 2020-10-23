Украина ищет место для производства турецких беспилотников Bayraktar

https://static.news.ru/photo/b76f1f2e-157a-11eb-baff-fa163e074e61_660.jpg Беспилотник Bayraktar TB2 Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Украинский вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что начался поиск места, где будет построен завод по выпуску беспилотников. По его словам, производство откроют по договорённости с турецкой компанией Bayraktar.

Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты, — цитирует Уруского «Интерфакс».

Вице-премьер добавил, что на новом предприятии станут работать украинские инженеры и конструкторы и оно получит право продажи ударных беспилотников и на украинском, и на иностранных рынках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие беспилотники в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии уничтожили не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». В ближневосточном конфликте подбиты восемь российских ЗРПК, в Африке пострадали уже 15 боевых машин. В основном «Панцирь-С1» не справлялся с турецкими дронами Anka-S и лёгкими управляемыми боеприпасами MAM-L, которые запускаются с беспилотников Bayraktar TB2.