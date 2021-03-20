Учёные сообщили о тайном вывозе трети ядерных бомб США из Европы

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Объём американского тактического ядерного оружия в Европе за последние несколько лет сократился на треть. Об этом сообщила Федерация американских учёных (FAS)

В новом обзоре состояния ядерных сил США эксперты подчеркнули, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе сократили до 100 единиц (ранее сообщалось о 150 единицах на базах НАТО в пяти странах). Однако ни США, ни европейские члены Североатлантического альянса не уведомляли об этом Россию, пишет «Коммерсант».

Эксперты также обратили внимание, что значительная часть этих бомб была вывезена с турецкой базы НАТО, что можно связать с охлаждением отношений между Вашингтоном и Анкарой после попытки госпереворота в 2016 году.

Возможно, изменения связаны с модернизацией этих бомб с целью повышения их точности и функциональных возможностей, — заявил один из источников издания в российских госструктурах.

Также эксперты допускают, что Вашингтон мог заменить некоторые бомбы на меньшее количество их улучшенной версии (B61-12).

22 февраля Европейское командование Вооружённых сил США сообщило, что Штаты впервые разместят свои бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. На базе Орланд, как уточнила американская сторона, они будут находиться на протяжении месяца. В МИД РФ расценили этот шаг как угрозу безопасности в регионе, а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что речь идёт о наращивании Западом военной активности в непосредственной близости от российских рубежей.

Также сообщалось, что СМИ назвали манёвры у берегов Норвегии репетицией войны между Россией и НАТО. Норвежские, канадские и немецкие военные корабли, истребитель F-35 и бомбардировщики B-1 ВВС США у западного побережья Норвегии отработали задачи по радиоэлектронной борьбе и уничтожению противокорабельных ракет противника. В это же время у восточного побережья Норвегии провёл учения один из самых мощных надводных кораблей в мире — «Маршал Устинов», сообщал NEWS.ru.