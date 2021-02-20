Учёные рассказали о риске новой пандемии с 75-процентной смертностью

https://static.news.ru/photo/c7b93d06-7394-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Вирусологи предупредили об опасности вируса Нипах, который может стать причиной следующей пандемии с 75-процентной смертностью. Об этом рассказала заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки Ребекка Датч.

Нипах может «совершенно точно» стать причиной следующей пандемии. По мнению Датч, уровень смертности от заболевания, вызываемого этим вирусом, колеблется от 45 до 75 процентов, что в разы выше, чем от коронавируса. Она также отметила способность Нипах к мутации.

Как отметил эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль, человечество может столкнуться с угрозой пандемии масштаба бубонной чумы.

Учитывая популярность авиаперелётов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей ещё до того, как границы государств будут закрыты, — цитирует издание The Sun.

Он добавил, что вирус может вызывать отёк мозга, судороги, рвоту и другие симптомы. По данным Всемирной организации здравоохранения, Нипах может протекать бессимптомно, но может провоцировать респираторные заболевания и энцефалит. Учёные также выражают обеспокоенность долгим инкубационным периодом вируса — до 45 дней. При этом пока неизвестно, может ли заражённый в этот период быть источником заболевания.

Носителями Нипах являются летучие мыши и свиньи, поедавшие заражённые мышами фрукты. В 1999 году для предотвращения эпидемии были уничтожены более миллиона свиней.

Как сообщал NEWS.ru, главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников заявил, что грипп для человечества может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус. По его словам, во время пандемии коронавируса грипп никто не «отменял», в некоторых случаях ими можно заразиться одновременно.