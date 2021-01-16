Учёные из Ухани признались, что их кусали летучие мыши

Теория о возникновении коронавирусной инфекции из-за летучих мышей получила косвенное подтверждение. Учёные из города Ухань, откуда и началась пандемия, признались, что во время исследований их кусали рукокрылые.
Издание Taiwan News
Эти кадры поднимают ряд серьёзных вопросов, которые исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны задать, если им разрешат поговорить с учёными. Ведь есть риск, что они могли заразиться коронавирусом, и даже COVID-19 — каким бы маловероятным это ни казалось, — пишет издание.
В Ухань 14 января прибыла международная группа специалистов ВОЗ, которые должны изучить причины возникновения коронавируса. В первые две недели после прилёта учёные должны оставаться на карантине. В течение этого времени они будут консультироваться с китайскими специалистами в режиме видеоконференции. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Ранее NEWS.ru писал, что власти КНР собираются с 18 по 24 января 2021 года сохранить режим полной или частичной изоляции в трёх городах в северной провинции Хэбэй. Там зафиксировали вспышку новой коронавирусной инфекции.