Учёные из Ухани признались, что их кусали летучие мыши

https://static.news.ru/photo/16e65dae-58c5-11eb-a366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Теория о возникновении коронавирусной инфекции из-за летучих мышей получила косвенное подтверждение. Учёные из города Ухань, откуда и началась пандемия, признались, что во время исследований их кусали рукокрылые.

Издание Taiwan News опубликовало видео, которое датируется ещё декабрём 2017 года. На нём видно, что учёные во время сбора образцов в пещере взаимодействовали с летучими мышами без масок и перчаток. Один из специалистов, который, правда, использовал защитную экипировку, рассказал, что мышь укусила его в руку, сквозь перчатку. Однако перед началом работ все учёные получают прививки от бешенства, поэтому он не стал беспокоиться, не подумав о других возможных рисках.

Эти кадры поднимают ряд серьёзных вопросов, которые исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны задать, если им разрешат поговорить с учёными. Ведь есть риск, что они могли заразиться коронавирусом, и даже COVID-19 — каким бы маловероятным это ни казалось, — пишет издание.

В Ухань 14 января прибыла международная группа специалистов ВОЗ, которые должны изучить причины возникновения коронавируса. В первые две недели после прилёта учёные должны оставаться на карантине. В течение этого времени они будут консультироваться с китайскими специалистами в режиме видеоконференции. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ранее NEWS.ru писал, что власти КНР собираются с 18 по 24 января 2021 года сохранить режим полной или частичной изоляции в трёх городах в северной провинции Хэбэй. Там зафиксировали вспышку новой коронавирусной инфекции.