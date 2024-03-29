Ученые опровергли существование затяжного COVID-19 Австралийский врач Джеррард: термин «затяжной COVID-19» вводит в заблуждение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный медицинский сотрудник австралийского штата Квинсленд доктор Джон Джеррард заявил, что термин «затяжной COVID-19» вводит людей в заблуждение. По его словам, которые приводит Daily Mail, исследование показало, что симптомы коронавирусной инфекции не отличаются от длительных эффектов других респираторных болезней. При этом некоторые пациенты раскритиковали выводы врачей и заявили, что COVID-19 резко повлиял на их здоровье.

Поствирусные синдромы действительно возникают. Мы абсолютно уверены, что это действительно существует. <...> Это не означает, что вы не можете получить эти постоянные симптомы после COVID-19, но вероятность заразиться этим после COVID-19 не выше, чем при других респираторных вирусах, — сказал Джеррард.

Ученые сделали выводы на основе исследований, в ходе которого отслеживались долгосрочные последствия примерно 2400 пациентов с COVID-19 и еще 2700 человек, заразившихся другими вирусами по типу гриппа. Спустя год наблюдений 16% участников эксперимента заявили о продолжающихся симптомах, независимо от того, была у них коронавирусная инфекция или другие вирусы.

Один из жителей Квинсленда подверг сомнению выводы врачей. Он заявил, что заразился COVID-19 в 2020 году и до сих пор испытывает на себе последствия болезни. По его словам, легкие после болезни так и не восстановились и работают только на 80%. Кроме этого, у мужчины наблюдаются проблемы с почками.

Ранее исследование специалистов Института показателей и оценки здоровья США выявило, что распространение COVID-19 привело к снижению средней продолжительности жизни на 1,6 года в течение 2020–2021 годов. Ученые заявили, что времена пандемии стали переломными после десятилетий, когда фиксировался рост продолжительности жизни людей. Кроме этого, эксперты выявили значительный рост смертности среди взрослого населения.