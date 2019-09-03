https://static.news.ru/photo/958d8666-ceef-11e9-a375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/Global Look Press

В турецком Бодруме похитили яхту президента футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана. Бизнесмен стал очередной жертвой в серии дерзких угонов яхт люкс-класса.

Украденное судно было найдено брошенным у берегов греческого острова Кос. Полиция провела расследование и выяснила, что что в регионе орудует организованная группа. На похищенных яхтах преступники доставляли в Грецию нелегальных мигрантов. Судна не привлекали к себе лишнего внимания, оставаясь вне подозрений береговой охраны, пишет газета Vatan .

Всего за последнее время было угнано 10 роскошных яхт. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее News.ru писал, что в Петербурге неизвестный угнал машину звезды «Сталинграда» Дмитрия Лысенкова.