В турецком Бодруме похитили яхту президента футбольного клуба «Бешикташ» Фикрета Ормана. Бизнесмен стал очередной жертвой в серии дерзких угонов яхт люкс-класса.
Украденное судно было найдено брошенным у берегов греческого острова Кос. Полиция провела расследование и выяснила, что что в регионе орудует организованная группа. На похищенных яхтах преступники доставляли в Грецию нелегальных мигрантов. Судна не привлекали к себе лишнего внимания, оставаясь вне подозрений береговой охраны, пишет газета
Всего за последнее время было угнано 10 роскошных яхт. Правоохранители продолжают расследование.
Ранее News.ru писал, что в Петербурге неизвестный угнал машину звезды «Сталинграда» Дмитрия Лысенкова.