Тюменка поехала в Турцию делать татуировки иранскому певцу и пропала Татуировщица из Тюмени пропала в Турции после того, как поехала к иранскому певцу Амиру

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В Турции пропала татуировщица из Тюмени Татьяна Чистякова, сообщает портал 72.RU. По информации издания, женщина поехала, чтобы доделать работу для иранского певца Амира. Семья рассказала, что у женщины могла возникнуть амнезия на фоне сыроедения. Telegram-канал Ural Mash пишет, что на встречу с певцом женщина прилетела из Таиланда.

Родные рассказали, что не могут связаться с девушкой с апреля. Сестра Чистяковой Евгения сообщила, что женщина жила в Турции больше двух лет. В конце апреля мастер написала родственниц, что редко выходит в интернет, поскольку пытается жить другой жизнью. Сестра забила тревогу после того, как Чистякова не поздравила племянника с днем рождения — семья начала связываться с коллегами, друзьями и знакомыми татуировщицы.

Родные женщины обратились в консульство Турции, подали заявление о пропаже в местную и российскую полицию, однако прийти к единой версии случившегося не удалось.

Последний раз ее видели 2 мая выходящей из полицейского участка в Бейкозе (один из районов Стамбула). У нее был арестован автомобиль, она не сопротивлялась, машина стоит на штрафстоянке, — рассказала сестра тюменки.

По словам девушки, Амир был клиентом Чистяковой и предложил ей работу — сделать ему татуировки. Пока девушка забивала тело молодого человека, она жила на его виле. По словам Евгении, 2 мая что-то произошло. Она отметила, что певец плохо шел на контакт с семьей Чистяковой: сначала сказал, что татуировщица закончила работу и забрала автомобиль, после чего съехала с виллы, а потом уточнил, что у них был скандал, после чего россиянка уехала.

Родственники пожаловались на то, что в полиции Стамбула им не дают никакой информации, поскольку им тяжело доказать родство. В консульстве просят, чтобы семья изначально в России прошла все инстанции, а это долгий. При этом Евгения выяснила, что, по неподтвержденной информации от турецкой полиции, Чистякова находится в РФ.

Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на источник сообщил, что у девушки была депрессия и частичная амнезия из-за долгого сыроедения — женщина могла потеряться в городе. По неподтвержденной информации, последний раз Чистякову видели 3 мая в городе Белек: она прошла мимо подруги, не поздоровалась и как будто даже не узнала.

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