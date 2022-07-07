«Туземные отряды»: полковник раскритиковал новый облик канадских военных Полковник в отставке Литовкин раскритиковал разрешение канадским военным красить волосы

Фото: forces.ca

Разрешение канадским военным красить волосы, делать татуировки на лице и носить женскую одежду приближает армию к «туземным отрядам», заявил полковник в отставке Виктор Литовкин «Народным Новостям». По его мнению, внешний вид солдат дисциплинирует и организовывает военнослужащих, а канадская армия, как и общество, деградирует

Это их выбор. Что тут комментировать? Я не знаю для чего они это делают. Или привлечь, или напугать противника за океаном. Они будут публиковать фотографии этих <...> с раскрашенными лицами, и все очень сильно испугаются, — поиронизировал Литовкин.

Новые правила, касающиеся внешнего вида бойцов, вступят в силу в сентябре. В заявлении правительства отмечается, что нормы не обновляли около 50 лет и внешний вид военных «не успевает за канадским обществом, которому они служат». Военным также разрешили отращивать волосы и бороды, носить серьги и кольца. Все украшения должны соответствовать правилам безопасности.

29 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал мнение, что если бы президент России Владимир Путин был женщиной, то спецоперация на Украине не началась бы. По его словам, российский лидер является идеальным примером «токсичной маскулинности».