Туркменистан и Афганистан обсудят строительство газопровода ТАПИ

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Проект строительства газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) обсудят в Афганистане.

В Герате, городе на северо-западе Афганистана, проходят переговоры руководителей министерств иностранных дел Туркменистана и Афганистана Рашида Мередова и Мохаммада Ханифа Атмара. Последний в разговоре с журналистами рассказал о проблемах, подлежащих обсуждению, сообщает агентство Tolo news.

Мередов, в свою очередь, подчеркнул культурную общность двух стран. Этот фактор поможет сделать так, чтобы по итогам встречи были достигнуты некие положительные результаты.

Афганский министр сказал, что в ходе переговоров будет затронута тема строительства газопровода ТАПИ. Также главы ведомств поговорят о строительстве железной дороги между двумя странами, экспорте гератского мрамора в Туркменистан и расширении перевозок по Лазуритовому коридору.

Мы поговорим о железнодорожной линии, которая соединит не только Афганистан и Туркменистан, но и Южную Азию с Центральной Азией, — добавил Атмар.

Ранее стало известно, что власти Афганистана пытаются укрепить контакты с Китаем, чтобы компенсировать последствия вывода натовского контингента. О том, что сейчас афганское руководство отдаёт высокий приоритет диалогу с Пекином, заявил источник в Кабуле, знакомый с содержанием двусторонних переговоров. Накануне КНР предложила организовать у себя прямую встречу участников афганского конфликта. На этом фоне появляются опасения, что после ухода американцев КНР нарастит своё военное присутствие в регионе.