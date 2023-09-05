Турция резко увеличила закупки угля из России «Коммерсант»: Турция закупила более 70% угля из РФ из-за скидок в 2023 году

Более 70% угля, которые были закуплены Турцией с января по август 2023 года для собственных нужд, были поставлены из России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler. Уточняется, что экспорт российского угля в Турцию вырос на 55%, до 14,6 млн тонн.

По данным «Коммерсанта», поставки угля в Турции смогли вырасти за счет предоставляемых скидок. Таким образом, турецкие электростанции смогли заменить российским углем более дорогое колумбийское топливо. По итогам августа 2023 года, около 70% турецкого импорта пришлось на российский уголь. Также увеличились поставки угля в Египет до 464 тысяч тонн.

При этом отмечается, что отправки угля из России в Марокко сократились на 58%, до 945 тысяч тонн, из-за сложностей с платежами и таможенным оформлением. Коммунальные предприятия страны стали заказывать уголь из Колумбии и ЮАР.

Как сообщал ранее Reuters, растущая потребность Китая в обеспечении энергоснабжения после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, привела к постепенному возобновлению импорта австралийского угля для частичного замещения поставок из России. По данным агентства, это может быть связано с ростом цен на топливо для производства электроэнергии и коксующийся уголь, а также с потеплением в отношениях между двумя странами.